Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Чтобы оставил всех в покое»: Успенская назвала травму Киркорова знаком свыше, что певцу пора уйти со сцены

«Чтобы оставил всех в покое»: Успенская назвала травму Киркорова знаком свыше, что певцу пора уйти со сцены

Успенская назвала ожог Киркорова знаком свыше для певца и поводом покинуть сцену
Любовь Успенская (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Любовь Успенская (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Любовь Успенская высказала мнение, что ожог руки Филиппа Киркорова на концерте в Санкт-Петербурге — знак свыше. Он указывает, что певцу пора уйти со сцены. Успенская связала инцидент с неудачной операцией у хирурга Хайдарова, давая интервью Общественной Службе Новостей (ОСН).
В конце апреля на концерте Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге произошел инцидент с пиротехникой. У знаменитости загорелся рукав куртки во время выступления. Позже стало известно, что Киркоров находится под наблюдением врачей после ожога, полученного во время концерта.

Певица Любовь Успенская уверена, что у Киркорова лопнул имплант.

«Подростки злые, не позавидуешь»: Дочь Киркорова жутко травили в школе Дубая из-за эпатажного отца и связи с Пугачевой
«Подростки злые, не позавидуешь»: Дочь Киркорова жутко травили в школе Дубая из-за эпатажного отца и связи с Пугачевой
«Это последствия хайдаровских операций. Нечего было ложиться к нему на стол. Сделал черт знает как операцию Хайдаров, вот и лопнул у Киркорова имплант», — поделилась звезда с Общественной Службой Новостей.
Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Успенская добавила, что не следит за здоровьем артиста, но считает его ожог намеком судьбы: «Ему свыше говорят, чтобы он покинул сцену и оставил всех в покое».

Однако концертный директор Киркорова Артем Кияшко опроверг слухи о лопнувшем импланте. Он сообщил ОСН, что певец чувствует себя хорошо и лечит ожог без осложнений.

Ожидается, что он пробудет под наблюдением врачей еще неделю, минимум. При этом нет деталей о том, как проходит ли лучение певца амбулаторно или в стационаре.

Читайте также:

«Там брат брата предаст за деньги»: Отар Кушанашвили высказался о скандале с группой с UMA2RMAN

Родственники актера Глеба Калюжного проводили его в армию с песнями и танцами

«Тариф раскрыт»: Сколько стоит перевозка праха матери Киркорова

*Запрещенная в России экстремистская организация
#певец
#певица
#мнение
#инцидент
#интервью
#киркоров
Родственники актера Глеба Калюжного проводили его в армию с песнями и танцами
27 мая 2025, 00:46

Глеб Калюжный (Фото: Instagram* @kalyzhnyy)

Родные актера Глеба Калюжного устроили ему яркие проводы в армию, наполнив вечер военными песнями и танцами. Некоторые кадры торжественного прощания выложили в Telegram-канале Mash.
26 мая 2025 года 27-летний Глеб Калюжный, один из главных звезд сериала «Вампиры средней полосы», был окружен теплом семьи и друзей. Родня устроила ему прощальную вечеринку перед срочной службой.

В тот же день актер отправился на призывной пункт, чтобы 27 мая уже начать службу.



Пока неизвестно, в каком роде войск будет служить молодой актер.

Мать Глеба, Наталья Калюжная, ранее поделилась, что армия станет для сына важным шагом, укрепив его дисциплину и зрелость.

«Он хорошо физически подготовлен. Глеб иногда любит проспать, а это будет режим, организация, он научится работать со временем», — говорила она.
Читайте также:

«Там брат брата предаст за деньги»: Отар Кушанашвили высказался о скандале с группой с UMA2RMAN

«Новый член семьи»: Эмин Агаларов объявил о пополнении и показал радость дочки — фото

«Сейчас смотрю на Каннский — будто не мой уровень»: Покорившая Эверест Боня выступила с неожиданной оценкой фестиваля в Каннах

*Запрещенная в России экстремистская организация
#армия
#актёр
#мать
#семьи
#кадры
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Там брат брата предаст за деньги»: Отар Кушанашвили высказался о скандале с группой с UMA2RMAN
Кушанашвили поддержал Рыбакова в конфликте с предательством от UMA2RMAN
26 мая 2025, 23:40

Отар Кушанашвили (Фото: Instagram* @otar.kushanashvili)

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили встал на сторону бизнесмена Игоря Рыбакова в его громком споре с группой UMA2RMAN, осудив музыкантов за «продажу дружбы». А сам предприниматель Игорь Рыбаков во время откровенного разговора обвинил UMA2RMAN в корысти.
Конфликт начался из-за совместного исполнения песни «Трамваи» Рыбаковым и лидером группы Владимиром Кристовским. Изначально они выступили в подкасте предпринимателя, позже записали трек в студии.

Владимир Кристовский (Фото: Instagram* @vova_kristovskiy)

Рыбаков хотел оформить права на песню, но представители группы «поставили его на счетчик» за такую попытку.

«Выставили счет на пять миллионов рублей, а за просрочку каждый день по миллиону сверху. Мне сказали, что было принято решение перевести отношения именно в такое русло», — возмутился Рыбаков.
Он объявил, что вот так, оказывается «за деньги продают дружбу».

Игорь Рыбаков (Фото: Instagram* @rybakov_igor)

Кушанашвили, борющийся с онкологией, также резко раскритиковал коллектив за подобные действия.

«Я не удивлен этой истории. Для меня — ежедневная рутина, от которой у меня голова кругом шла. Там брат брата предаст за деньги!», — заявил Отар в подкасте, который выложил на своем Youtube-канале Игорь Рыбаков.
Отар Кушанашвили не смог простить обиды первой жене: «Выставили меня на улицу, лишили общения с сыном»
Отар Кушанашвили не смог простить обиды первой жене: «Выставили меня на улицу, лишили общения с сыном»
Кушанашвили добавил, что «душевности» от подобных людей ждать и не стоило. Кристовский пока молчит в ответ на обвинения бывшего партнера по записи и не дал комментария по ситуации.

Читайте также:

Младшая дочь Пригожина вернулась в Россию

«Зуб даю, что это правда, и я действительно так делаю»: Лолита показала лайфхак с джинсами

Бывший возлюбленный Равшаны Курковой стал отцом во второй раз

*Запрещенная в России экстремистская организация
#деньги
#права
#конфликт
#журналист
#лагеря
#скандал
#youtube
#счёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Зуб даю, что это правда, и я действительно так делаю»: Лолита показала лайфхак с джинсами
Лолита показала лайфхак с примеркой джинсов
26 мая 2025, 22:39

Лолита Милявская (Фото: Telegram/@lolitamilyavskaya)

Лайфхак с примеркой джинсов показала певица Лолита Милявская в соцсетях. По словам исполнительницы хита «Я обиделась», ее этому научили в Нью-Йорке примерно в 2004 году в одном из магазинов.
«Зуб даю, что это правда, и я действительно так делаю, когда покупаю брюки и юбки. Научили в Нью-Йорке в одном магазине году в 2004. Передаю знания с тех пор», — пояснила бывшая жена Александра Цекало.

На кадрах можно увидеть, как Милявская берет джинсы и примеряет их на манер верхней одежды. При этом она уточнила, что не знает, как мерить мужские джинсы. По словам женщины, в ее жизни сейчас ничего не происходит. Ее лайфхак впечатлил юзеров.
Репутация Лолиты пострадала после «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой в 2023 году.

Читайте также:

«Моя жена великолепна»: Леонид Агутин эмоционально высказался об Анжелике Варум в день ее 56-летия

«Антикультурное мероприятие»: Газманов высказался о «Евровидении»

Стало известно, сколько Леонид Якубович заработал на своей бильярдной мануфактуре
#мир
#россия
#звёзды
#новости
#шоу-бизнес
#лайфхак
#одежда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лазарева** назвала РФ «ужасной страной» и взяла свои слова назад
Лазарева** назвала РФ «ужасной страной» и уточнила, что пошутила
26 мая 2025, 21:17

Татьяна Лазарева**(Фото: Instagram***//lazarevatut)

Сбежавшая в Испанию экс-телеведущая Татьяна Лазарева** назвала Россию «ужасной страной», а затем взяла свои слова назад, уточнив, что просто шутит. Фрагмент ее беседы с блогером-иноагентом Максимом Кацем* приводит «Лента.ру». Лазарева** спросила, почему Кац* в 17-летнем возрасте приехал из Израиля в Москву.
«Расскажи, почему эти твои любящие люди отпустили тебя в эту ужасную страну, в которой мы сейчас с тобой не живем?» — цитирует ее «Лента.ру».
Помимо этого, Лазарева** сказала, что в РФ «все угроблено», но Кац* внезапно не поддержал собеседницу. В ответ она заявила, что пошутила фразой об «ужасной стране».

Несколько дней назад Лазарева** жаловалась на свой сгоревший автомобиль в Испании.

Читайте также:

Бывший возлюбленный Равшаны Курковой стал отцом во второй раз

Младшая дочь Пригожина вернулась в Россию

«Я делаю то, что мне нравится»: Венчанный муж, четверо детей и гармония с миром. Секреты счастья Екатерины Копановой

*Признаны иноагентами в РФ

**Внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

***Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший возлюбленный Равшаны Курковой стал отцом во второй раз
Жена актера Стаса Румянцева родила сына
26 мая 2025, 19:25

Стас Румянцев и Алина Бородина (Фото: Инстаграм* @7serafim)

Бывший возлюбленный актрисы Равшаны Курковой стал отцом во второй раз. У актера Стаса Румянцева родился сын. Об этом в своем блоге сообщила супруга артиста Алина Бородина.
О беременности Бородиной стало известно в феврале. Возлюбленная актера надеялась родить 25 мая, однако этого не произошло, сын пары родился 26 мая.

«Жизнь началась!» — написала избранница Румянцева.

Напомним, у актера есть дочь Евангелина от звезды реалити-шоу «Холостяк» Натальи Горожановой. До этого у артиста был роман с Равшаной Курковой.

Читайте также:

Певица Слава намекнула на помолвку

«Моя жена великолепна»: Леонид Агутин эмоционально высказался об Анжелике Варум в день ее 56-летия

«Тариф раскрыт»: Сколько стоит перевозка праха матери Киркорова

*Запрещен в РФ
#жизнь
#звёзды
#шоу
#сын
#дети
#беременность
#актёр
Следите за нашими новостями
в удобном формате