«Чтобы оставил всех в покое»: Успенская назвала травму Киркорова знаком свыше, что певцу пора уйти со сцены

Любовь Успенская (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)
Любовь Успенская высказала мнение, что ожог руки Филиппа Киркорова на концерте в Санкт-Петербурге — знак свыше. Он указывает, что певцу пора уйти со сцены. Успенская связала инцидент с неудачной операцией у хирурга Хайдарова, давая интервью Общественной Службе Новостей (ОСН).
В конце апреля на концерте Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге произошел инцидент с пиротехникой. У знаменитости загорелся рукав куртки во время выступления. Позже стало известно, что Киркоров находится под наблюдением врачей после ожога, полученного во время концерта.
Певица Любовь Успенская уверена, что у Киркорова лопнул имплант.
Однако концертный директор Киркорова Артем Кияшко опроверг слухи о лопнувшем импланте. Он сообщил ОСН, что певец чувствует себя хорошо и лечит ожог без осложнений.
Ожидается, что он пробудет под наблюдением врачей еще неделю, минимум. При этом нет деталей о том, как проходит ли лучение певца амбулаторно или в стационаре.
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Певица Любовь Успенская уверена, что у Киркорова лопнул имплант.
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«Это последствия хайдаровских операций. Нечего было ложиться к нему на стол. Сделал черт знает как операцию Хайдаров, вот и лопнул у Киркорова имплант», — поделилась звезда с Общественной Службой Новостей.
Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)Успенская добавила, что не следит за здоровьем артиста, но считает его ожог намеком судьбы: «Ему свыше говорят, чтобы он покинул сцену и оставил всех в покое».
Однако концертный директор Киркорова Артем Кияшко опроверг слухи о лопнувшем импланте. Он сообщил ОСН, что певец чувствует себя хорошо и лечит ожог без осложнений.
Ожидается, что он пробудет под наблюдением врачей еще неделю, минимум. При этом нет деталей о том, как проходит ли лучение певца амбулаторно или в стационаре.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева