Достижения.рф

SHOT: Взрывы раздались над Пензой после атаки БПЛА, в одном из районов города пожар

Фото: iStock/dzika_mrowka

Над Пензой прогремели взрывы в ходе отражения воздушной атаки беспилотников ВСУ. Местные жители рассказывают о пожаре в одном из районов города, передает Telegram-канал SHOT.



Согласно материалу, несколько мощных взрывов, от которых затряслись стены, произошли около четырёх часов утра. Через час губернатор региона Олег Мельниченко сообщил, что запущены звуковые сирены и речевое оповещение. При этом режим «беспилотная опасность» ввели на территории Пензенской области еще в 01:39 (мск).

Громкие звуки также раздавались в северной части города — вскоре люди заметили там чёрный дым от пожара. Предварительные сведения указывают, что силы противовоздушной обороны сбивали ночью украинские БПЛА.

В настоящий момент официальной информации о возможных жертвах или разрушениях не поступало. Количество перехваченных дронов также не указывается.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0