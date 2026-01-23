SHOT: Взрывы раздались над Пензой после атаки БПЛА, в одном из районов города пожар
Над Пензой прогремели взрывы в ходе отражения воздушной атаки беспилотников ВСУ. Местные жители рассказывают о пожаре в одном из районов города, передает Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, несколько мощных взрывов, от которых затряслись стены, произошли около четырёх часов утра. Через час губернатор региона Олег Мельниченко сообщил, что запущены звуковые сирены и речевое оповещение. При этом режим «беспилотная опасность» ввели на территории Пензенской области еще в 01:39 (мск).
Громкие звуки также раздавались в северной части города — вскоре люди заметили там чёрный дым от пожара. Предварительные сведения указывают, что силы противовоздушной обороны сбивали ночью украинские БПЛА.
В настоящий момент официальной информации о возможных жертвах или разрушениях не поступало. Количество перехваченных дронов также не указывается.
