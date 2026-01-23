Певицу Любовь Успенскую признали угрозой нацбезопасности на Украине
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания включил российскую певицу Любовь Успенскую в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу совета.
В решении от 22 января указано, что Успенская поддерживает Россию. Она давала концерты на территориях ДНР, ЛНР и Крыма, а также выступала перед российскими военнослужащими.
Кроме того, основанием для включения певицы в список «опасных лиц» стала ее помощь в сборе средств на восстановление культурных объектов в Курской области, повреждённых украинскими боевиками. Напомним, что 71-летняя звезда является уроженкой Киева.
Ранее Успенская поделилась переживаниями о неоднократных случаях травли и попыток «отмены» её творческой деятельности в соцсетях. Звезда столкнулась с оскорблениями со стороны украинцев, когда она получила российское гражданство.
