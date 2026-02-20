SHOT: Взрывы раздались в пригороде Краснодара и в Северском районе края
В ночь с 19 на 20 февраля в пригороде Краснодара и в Северском районе края прогремела серия взрывов. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.
Согласно материалу, в 03:40 (мск) жители южной части Краснодара и Северского района услышали около пяти взрывов. Одновременно с этим в небе появлялись яркие вспышки. По предварительным данным, российская ПВО уничтожает украинские дроны на подлёте к городу.
Также мощные хлопки прогремели неподалеку от поселка городского типа Яблоновский. Официальной информации о пострадавших или разрушениях на земле пока не поступало.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
