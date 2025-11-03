SHOT: Жители Саратова и Энгельса рассказали о взрывах на фоне атаки БПЛА ВСУ
Украинские беспилотники совершить ночную атаку на Саратовскую область. Жители Саратова и Энгельса сообщают о сиренах тревоги на фоне звуков работы ПВО, пишет Telegram-канал SHOT.
По информации очевидцев, мощные взрывы в небе стали раздаваться около часа ночи. Сейчас они продолжаются с разной периодичностью. О шуме от пролета дронов ВСУ и хлопках также пишут жители Балаковского и Калининского районов области.
Предварительно, ПВО уже сбила несколько воздушных целей. Официальной информации о возможных последствиях атаки на земле или о количестве устраненных БПЛА пока нет.
В ночь со 2 на 3 ноября в целях безопасности объявили о временном закрытии аэропорта Саратова, по той же причине в Пензенской области ввели план «Ковер».
