SHOT: Жители Саратова и Энгельса рассказали о взрывах на фоне атаки БПЛА ВСУ

03 ноября 2025, 02:18

Фото: iStock/Guilherme Soares

Украинские беспилотники совершить ночную атаку на Саратовскую область. Жители Саратова и Энгельса сообщают о сиренах тревоги на фоне звуков работы ПВО, пишет Telegram-канал SHOT.