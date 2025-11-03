Достижения.рф

На Украине запретили показ «Игры престолов» из-за русского актера Колокольникова

Юрий Колокольников (Фото: Instagram* @yurikolokolnikovofficial)

Украинские стриминговые платформы начали массово удалять фильмы и сериалы с участием российского актера Юрия Колокольникова, включая популярный сериал «Игра престолов». Об этом пишет РИА Новости.



Киевские власти постоянно усиливают борьбу с русскоязычным контентом, формируя «черные списки» деятелей культуры, связанных с Россией.

Действия украинских платформ связаны с выполнением решения Министерства культуры страны. Оно в конце августа внесло Колокольникова в перечень лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Основанием для включения артиста в список стало его участие в проектах, финансируемых из государственного бюджета Российской Федерации.

Мария Моисеева

