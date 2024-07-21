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Шотландские наёмники на передовой организовали на передовой настоящий бизнес на человеческих органах. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что шотландцы приехали на Украину не воевать, а исключительно зарабатывать, используя для этого тела погибших. Их машины напоминают смесь полевого госпиталя и крематория, где неподалёку от передовой свежие трупы разбирают на органы, которые затем продают за границей, рассказал подпольщик. Он также добавил, что шотландцы не скрывают, что ничего не имеют против русских, это просто бизнес.
По словам Лебедева, местные жители вычислили шотландцев исключительно по одежде. Один из них ходил в оригинальном наряде, состоявшем из килта и вышиванки. Кроме шотландцев, в Николаеве есть канадцы и румыны, а вот поляков стало заметно меньше, заключил подпольщик.
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