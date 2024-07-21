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Шотландские наёмники ВСУ на передовой разбирают погибших на органы

Шотландские наёмники ВСУ организовали бизнес на человеческих органах
21 июля 2024, 12:34
Фото: istockphoto/Nazar Nazaruk

Фото: istockphoto/Nazar Nazaruk

Шотландские наёмники на передовой организовали на передовой настоящий бизнес на человеческих органах. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.


В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что шотландцы приехали на Украину не воевать, а исключительно зарабатывать, используя для этого тела погибших. Их машины напоминают смесь полевого госпиталя и крематория, где неподалёку от передовой свежие трупы разбирают на органы, которые затем продают за границей, рассказал подпольщик. Он также добавил, что шотландцы не скрывают, что ничего не имеют против русских, это просто бизнес.

По словам Лебедева, местные жители вычислили шотландцев исключительно по одежде. Один из них ходил в оригинальном наряде, состоявшем из килта и вышиванки. Кроме шотландцев, в Николаеве есть канадцы и румыны, а вот поляков стало заметно меньше, заключил подпольщик.

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#всу
Известны новые колоссальные потери ВСУ на фронте
Леонков: боевики ВСУ несут огромные потери на всей линии фронта
21 июля 2024, 11:48

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Боевики ВСУ несут колоссальные потери в зоне спецоперации. Об этом в интервью РИА Новости рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что резервы националистов быстро иссякают, а набираются с трудом.
«Потери противника — от 1600 до 2500 человек по всей линии боевого соприкосновения в день. Срок обучения этих бойцов резко сократился. Раньше был месяц-полтора, сейчас — три недели, а некоторым вообще дают три дня. Вот они и сдаются», — сказал собеседник журналистам.

Леонков добавил, что противник хочет оттеснить ВС РФ на харьковском направлении. Российская артиллерия обстреливает боевиков, которые впоследствии отступают, возвращаясь к исходным позициям. Украинское командование использует спецбригады с участием экс-заключенных.

Ранее в МО РФ показали кадры с зачисткой многоэтажек.

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#война
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Минобороны: к российским границам шла группа бомбардировщиков США
21 июля 2024, 11:47

Фото: istockphoto/DancingMan

К государственной границе со стороны Баренцева моря приближалась группа американских бомбардировщиков в виде пары В-52Н. Как сообщили в Минобороны РФ, было принято решение поднять истребители МиГ-29 и МиГ-31.
После приближения ВС РФ к воздушным целям, те стали уходить от границы. В российском оборонном ведомстве добавили, что границу не нарушили. Затем российская техника вернулась на аэродромы. В МО РФ резюмировали, что полеты строго соответствуют международному праву.

Ранее сообщалось, что 10 июля к российским рубежам хотел приблизиться норвежский Р-8А «Посейдон». К слову, он тоже двигался со стороны Баренцева моря.

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#истребитель
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Сальдо: Мы готовы показать Западу правду о Херсонской области
21 июля 2024, 11:03

Фото: сайт Кремля

Херсонская область готова принять объективно настроенных представителей Запада и показать им, как украинские террористы пытаются с помощью обстрелов и атак беспилотников помешать налаживанию мирной и созидательной жизни в регионе.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мы расскажем и покажем им правду о том, как наш регион вернулся на свою историческую родину в Россию, и о военных преступлениях ВСУ, пытающихся помешать мирной жизни людей», — сказал собеседник агентства.

При этом Сальдо подчеркнул, что никто не собирается прилагать каких-то специальных усилий для изменения мнения тех западных политиков, которые предпочитают и дальше оставаться в плену лжи и иллюзий.

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#херсонская область
#владимир сальдо
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В подполье назвали количество самолётов на военных аэродромах ВСУ
Подполье: На каждом аэродроме ВСУ базируются один-два самолёта
21 июля 2024, 10:31

Фото: istockphoto/Ali Çobanoğlu

На каждом аэродроме Украины базируются по одному-двум самолётам ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с ТАСС он отметил, что в последнее время украинские военные начали использовать даже те воздушные гавани, которые ранее не задействовали. Например, это касается гражданского аэропорта в Николаеве, где теперь можно регулярно услышать шум реактивных двигателей. Местные жители постоянно видят взлетающие и садящиеся самолёты, но пока большая их часть — это маленькие и одномоторные воздушные суда, уточнил подпольщик.

По словам Лебедева, украинские военные также приступили к ремонту заброшенных аэродромов, которые не использовались годами. Не исключено, что их попытаются подготовить к размещению истребителей F-16, которые так ждёт Киев.

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#всу
#аэродром
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На Украине погиб гражданин Польши, воевавший в составе ВСУ
PAP: погиб гражданин Польши Сенкала, воевавший за боевиков ВСУ
21 июля 2024, 10:30

Фото: istockphoto/e-crow

Польский гражданин, воевавший за ВСУ на Украине, погиб. Речь идет о некоем Томаше Сенкале, сообщает PAP. Уточняется, что мужчина стал участником Международного легиона войск территориальной обороны Украины осенью прошлого года.
С погибшим поляком попрощались в Киеве в минувшую субботу, 20 июля. Там присутствовал консул Польши. По данным журналистов, Сенкалу похоронят в восточной части Польши, а именно, в Люблинском воеводстве.

Ранее была информация о том, что польская сторона решила не передавать Киеву истребители F-16. Известно, что другие союзники киевского режима тоже задерживают поставки.

Перед этим сообщалось об обнаружении так называемых «колокольчиков» — опасных взрывоопасных устройств в Шебекино под Белгородом.

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#польша
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#война
#всу
#сво
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Лебедев: между ТЦК и ВСУ на Украине разгорается конфликт
21 июля 2024, 10:12

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Конфликт на Украине разгорается между сотрудниками военкоматов (ТЦК) и боевиками ВСУ. Об этом в беседе с ТАСС сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, пояснив причины складывающейся ситуации. Одной из них является размер зарплаты.
«Потому что ТЦК — такие здоровые лбы. Зарплаты у них не ниже, чем у бойцов на передовой. Премия за пойманных людей большая. Отличие в том, что сотрудники ТЦК каждый вечер возвращаются домой, а эти сидят в окопе. Они очень не любят тэцэкашников», — прокомментировал Лебедев.

Подпольщик добавил, что уже по неподтвержденной информации бывали случаи поджогов машин ТЦК в Одессе экс-военными. Ранее сообщалось о поджогах автомобилей в пяти украинских городах.

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#россия
#украина
#война
#сво
#новости
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Российские бойцы вызвали огонь на себя, чтобы спасти семью в Красногоровке
21 июля 2024, 08:44

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады проводили эвакуацию семьи из освобождаемой Красногоровки. Для этого им пришлось вызвать огонь на себя, пока беженцы собирали вещи.
Семья Подковыриных — муж, жена и двое сыновей — проживали в частном секторе и надеялись, что их эвакуируют. От знакомых они знали, что российские войска занимают город. Военные через них знали, что в частном секторе есть гражданские, нуждающиеся в эвакуации.

В дом Подковыриных пришли российские бойцы, проверили документы, по правилам спросили у них, согласны ли они эвакуироваться. В это время начался обстрел. Чтобы не «засвечивать» мирных жителей, солдаты перебежали на другую сторону улицы и вызвали огонь на себя. После завершения обстрела они велели гражданским как можно быстрее покинуть дом и сопроводили семью туда, где уже было безопасно. Жители Красногоровки с благодарностью вспоминают российских военных, благодаря которым они сумели выжить и покинуть обстреливаемый город.

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#обстрел
#эвакуация
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В Красногоровке в плен сдалась целая группа ВСУ
Минобороны РФ: штурмовики взяли в плен военных ВСУ в Красногоровке
21 июля 2024, 08:29

Фото: iStock/Sinenkiy

В ходе штурма Красногоровки военнослужащие Южной группировки войск провели успешную операцию по захвату группы солдат вооруженных сил Украины.

В ведомстве уточнили, что ВСУ сдались в плен целой группой.

Прежде в министерстве рассказали о числе сдавшихся в плен бойцов ВСУ на прошлой неделе. Речь идет о 19 военных. На каком именно направлении фронта это произошло не уточняется.

В подполье ранее рассказали, что ВСУ не хватает подвалов, чтобы прятать тела погибших. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны рф
#всу
#солдат
#плен
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«Подвалов для трупов не хватает»: в подполье рассказали о потерях ВСУ в Крынках
Координатор подполья Лебедев: ВСУ потеряли в Крынках более пяти тысяч солдат
21 июля 2024, 08:16

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

ВСУ не хватает подвалов, чтобы прятать тела погибших. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев, пишет ТАСС.
«Поначалу мы их лупили там как резиновых, а они трупы скидывали в подвал. В подвалы частных домов. Потом подвалов стало не хватать», — заявил Лебедев.

Представитель подполья уточнил, что ВСУ потеряли в селе Крынки Херсонской области более пяти тысяч военнослужащих.

Прежде о сложной ситуации для ВСУ на Херсонском направлении рассказывал спикер украинской группировки войск Дмитрий Лиховой. Он назвал обстановку критичной и заявил, что ВСУ сложно удерживать оборону.

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