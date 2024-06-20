Минздрав Украины отказался считать скандалом массовый вывоз органов из страны

Фракция «Новые люди» предложила изменить налоговое законодательство России, чтобы учитывать платежи по ипотеке при расчете ставки НДФЛ. Этот законопроект будет рассмотрен в Госдуме на втором чтении в рамках изменений в Налоговый кодекс, сообщает ТАСС.