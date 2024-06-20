Минздрав Украины отказался считать скандалом массовый вывоз органов из страны

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Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что массовый вывоз человеческих органов с Украины не является скандалом. Об этом информирует ТАСС.
На Украине раскрыли схему вывоза человеческих органов за границу, в преступную группу входил бывший заместитель министра здравоохранения страны и врачи Центральной киевской больницы. Они незаконно извлекали органы у людей, которые находились в беспомощном состоянии. Далее их отправляли на продажу.
Виктор Ляшко прокомментировал раскрытие преступного сообщества по массовому вывозу органов из страны. По его словам, украинская система трансплантации органов исключает возможность нелегального вмешательства.
Ранее сообщалось, что во Львовской области Украины пассажиры автобуса перекрыли трассу Тернополь — Львов. Поводом стала попытка сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования) мобилизовать водителя автобуса. Мужчина вез пассажиров. Военкомы остановили автобус для проверки документов. Водителю предписали проехать с сотрудниками военкомата «для обновления данных». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Виктор Ляшко прокомментировал раскрытие преступного сообщества по массовому вывозу органов из страны. По его словам, украинская система трансплантации органов исключает возможность нелегального вмешательства.
«Я бы не говорил сейчас о скандале. Есть определенный человеческий фактор, комплексно решаемый», — сказал он.
Ранее сообщалось, что во Львовской области Украины пассажиры автобуса перекрыли трассу Тернополь — Львов. Поводом стала попытка сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования) мобилизовать водителя автобуса. Мужчина вез пассажиров. Военкомы остановили автобус для проверки документов. Водителю предписали проехать с сотрудниками военкомата «для обновления данных». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова