Штурмы в Бахмуте и отступление ВСУ от Тоненького: последние новости СВО

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Российские бойцы провели серию успешных атак на Донецком направлении, вынудив ВСУ оставить позиции. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где ВС РФ применили средства дальнего поражения по местам дислокации ВСУ, читайте в материале «Радио 1».
Запорожское направление
На этом направлении фронта установилось относительно затишье, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Российские войска продолжают наступление, но активной обороны от ВСУ уже не замечено.
Угледарское направление
Российские бойцы атаковали в районе Урожайного, однако продвижения не зафиксировано. ВС РФ применили средства дальнего поражения по ВСУ в Новодаровке, Старомайорском, Благодатном и Угледаре. В результате атаки были уничтожены несколько единиц боевой техники противника.
Донецкое направление
На Донецком фронте российские войска после артобстрелов вели штурмовые действия на восточных и северо-восточных окраинах Новомихайловки, у Георгиевки и на южных подступах к городу Красногоровка. Кроме того, ВС РФ стремятся продвинуться районе Первомайского. Зона контроля расширена российскими бойцами возле населенного пункта Невельское.
Противник из-за массированных ударов ВС РФ был вынужден оставить Тоненькое.
Под ударами украинские войска в Константиновке и Новокалинове. ВСУ ведут обстрелы по позициям ВС РФ в Марьинке и Авдеевке.
Бахмутское направление
На Бахмутском направлении ВС РФ продолжили штурмовые действия на высотах северо-западнее Клещеевки и в Ивановском. ВСУ находятся под постоянным огнем российской артиллерии в Андреевке, Часовом Яре, Григоровке и Раздоловке.
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Анастасия Хохлова