Штурмы в Белогоровке и зачистка Богдановки: последние новости СВО

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ВС РФ развивают наступление на всей линии фронта. Продвинуться удалось на Донецком и Луганском направлениях. О том, где укрепляет оборону противник, и какой населенный пункт полностью перешел под контроль ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».
Запорожское направление
Стороны активно применяют средства дальнего поражения на Запорожском фронте. Линия боевого соприкосновения остается прежней, продвинуться никому не удалось, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Северо-западнее Вербового ВС РФ не снижают давления на оборону ВСУ, есть очередные тактические успехи.
Донецкое направление
Российские военные развивают наступление по всей линии фронта. В Новомихайловке продолжаются штурмовые действия ВС РФ, ВСУ оказывают серьезное сопротивление.
На окраинах Красногоровки возобновилась активность российских войск. Есть тактические успехи. После долгих и тяжёлых боёв посёлок Первомайское полностью перешёл под контроль российской армии, открывая для ВС РФ дальнейшую дорогу на Нетайлово и создавая угрозу для украинского гарнизона в районе Невельского.
Также зафиксировано продвижение в Семёновке.
Бахмутское направление
На Бахмутском направлении ВС РФ при активной поддержке авиации и артиллерии продолжают штурмовые действия на окраинах Часов Яра. Есть тактические успехи. Идёт зачистка населённого пункта Богдановка.
Луганское направление
ВС РФ сумели продвинуться к Выемке и провести ряд штурмовых действий в районе Белогоровки. В районе Терн – встречные бои.
Херсонское направление
На Херсонском направлении противник переформирует подразделения территориальной обороны и морской пехоты. В связи с потерями, оставшиеся в живых бойцы теробороны придаются морпехам в качестве штурмовых групп. ВСУ ведут обстрелы мирного населения. Под огнём Каховка, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Алешки и Днепряны. ВС России поражали объекты противника в Херсоне.
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Анастасия Хохлова