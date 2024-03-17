В США заявили о нехватке людей в рядах ВСУ в зоне СВО

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Помимо боеприпасов и оружия Украине не хватает людей. Об этом сообщил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью газете la Stampa.
Он призвал Киев пересмотреть подходы к призыву в армию и мобилизовать еще больше украинцев.
По словам Петреуса, на переднем крае обороны ВСУ стоят мужчины, возраст которых превышает 40 лет. Бывший сотрудник американской разведки уверен, что успеха на фронте ВСУ смогут достичь только после ротации войск и дополнительного призыва.
Прежде сообщалось, что на Украине планируется новый призыв в рамках мобилизации, в ходе которого необходимо набрать на службу не менее 500 тысяч человек.
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По словам Петреуса, на переднем крае обороны ВСУ стоят мужчины, возраст которых превышает 40 лет. Бывший сотрудник американской разведки уверен, что успеха на фронте ВСУ смогут достичь только после ротации войск и дополнительного призыва.
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Анастасия Хохлова