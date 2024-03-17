В Киеве назвали самое опасное российское оружие для ВСУ

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Планирующие авиабомбы ВС РФ способны уничтожать укрепрайоны ВСУ, об этом заявил украинский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Прямой».
Он отметил, что Россия освоила производство планирующих авиабомб, которые являются мощным оружием, и с ним нужно считаться.
По словам Лапина, российские авиационные бомбы, разработанные по новой технологии, превосходят предшественников по всем характеристикам.
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«Это очень плохая история, потому что авиационная бомба — это авиационная бомба. Их у россиян немерено», — отметил он.
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Анастасия Хохлова