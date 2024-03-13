Штурмы в Первомайском и контратака ВСУ в Вербовом: последние новости СВО

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Российские военные перехватили инициативу на всей линии фронта, однако ВСУ продолжают держать оборону. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где украинская армия попыталась контратаковать, читайте в материале «Радио 1».
Запорожское направление
ВСУ предприняли попытку контратаки северо-западнее Вербового с целью вернуть прежние позиции, пишет портал «WarGonzo». К успеху действия противника не привели. Встречные бои зафиксированы в районе Работино, стороны обмениваются взаимными артобстрелами.
Донецкое направление
ВС РФ перешли в штурмы в Первомайском, есть тактические успехи. Российские бойцы перехватили инициативу возле населенного пункта Победа, однако ВСУ сдерживают оборону. Встречные бои в Тоненьком, Орловке и Бердычах.
Херсонское направление
О ситуации на Херсонском направлении в своем телеграм-канале рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын.
«ВСУ удерживают Крынки малыми группами со своего берега. ВС РФ продолжают наступать. За ночь уничтожено 4 лодки, которые пытались перебросить еду и боеприпасы к ВСУ. Также в районе Антоновского моста, у "дач", был нанесен удар по живой силе врага», — сообщил военкор.
Бахмутское направление
В районе Клещеевки ВС РФ значительно продвинулись. Также российская армия штурмует позиции ВСУ в Богдановке. В результате боев российские военные уничтожили две боевые машины пехоты противника.
Харьковское направление
Украинская армия предприняла попытки прорыва границы с Курской и Брянской областями. ВС РФ пресекли вылазку групп ВСУ. Противник был вынужден отступить из-за больших потерь среди личного состава и техники.
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Анастасия Хохлова