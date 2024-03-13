В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из Невельского

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Во время бегства из села Невельское ВСУ бросили большое количество оружия, особенно западного производства, сообщил советник представителя ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.
Накануне вечером Министерство обороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль некоторые населенные пункты ДНР и теперь занимают более выгодные позиции на донецком направлении. Министерство также сообщило, что за один день ВСУ потеряли около 350 бойцов, два танка, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
По мнению Кимаковского, это оружие, которое использовалось 47-й бригадой украинской армии.
Ранее Кимаковский заявил, что российские войска, взяв под контроль село Невельское, могут усилить давление на украинский военный гарнизон в городе Красногоровка. По его словам, в ходе боев там ВСУ потеряли сотни солдат и десятки единиц техники.
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«Естественно, при бегстве противник бросил достаточно большое количество оружия, в том числе и западных образцов. Из интересных находок – это гранатометы западного производства», – рассказал Кимаковский.
Ранее Кимаковский заявил, что российские войска, взяв под контроль село Невельское, могут усилить давление на украинский военный гарнизон в городе Красногоровка. По его словам, в ходе боев там ВСУ потеряли сотни солдат и десятки единиц техники.
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Александр Климов