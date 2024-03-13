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Российские войска уничтожили американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot под Покровском, нанеся серьезный удар по системам противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти ЗРК были самыми современными из всех вооружений, которые Киев получил от своих союзников, сообщает The National Interest (NI).
«Украинские воздушные силы оказались слишком рассредоточены, пытаясь защищать города, войска и конвои. В результате этой потери их ресурсы придется рассредоточить еще больше», – указано в материале.
Каждый ЗРК Patriot является ключевым элементом в общей системе противовоздушной обороны Киева, отметили авторы статьи.
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Александр Климов