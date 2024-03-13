Российские войска уничтожили американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot под Покровском, нанеся серьезный удар по системам противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти ЗРК были самыми современными из всех вооружений, которые Киев получил от своих союзников, сообщает The National Interest (NI).