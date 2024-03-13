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В США признали российский удар по наиболее совершенному оружию Киева

Ni: Потеря ЗРК Patriot – серьезный удар по ПВО Украины
13 марта 2024, 02:06
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Российские войска уничтожили американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot под Покровском, нанеся серьезный удар по системам противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти ЗРК были самыми современными из всех вооружений, которые Киев получил от своих союзников, сообщает The National Interest (NI).
«Украинские воздушные силы оказались слишком рассредоточены, пытаясь защищать города, войска и конвои. В результате этой потери их ресурсы придется рассредоточить еще больше», – указано в материале.

Каждый ЗРК Patriot является ключевым элементом в общей системе противовоздушной обороны Киева, отметили авторы статьи.


Ранее MWM сообщила, что Украина не восполнит потери ПВО после уничтожения американских ЗРК Patriot.

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#киев
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Заместитель мэра российского города погиб на СВО
Бывший вице-мэр Югорска Крылов погиб в боях за Авдеевку
12 марта 2024, 22:17

Фото: istock / jorgeantonio

Бывший вице-мэр Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) Дмитрий Крылов погиб в зоне специальной военной операции во время боев за Авдеевку. Об этом информирует администрация города в официальном Телеграм-канале.
«В декабре 2023 года Дмитрий Александрович принял добровольное решение встать на защиту Родины, заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО», — сказано в сообщении.
Отмечается, что экс-замглавы решил присоединиться к российским войскам, не имея боевого опыта и армейской службы.

Перед отправкой на фронт Крылов проработал на госслужбе 15 лет.

Ранее сообщалось, что пьяные вандалы в Москве разнесли народный мемориал героям спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Стало известно об использовании ВСУ снятой с памятников техники
Сальдо: ВСУ начали снимать танки с памятников для использования в боях
12 марта 2024, 20:56

Фото: istock / Dmitry Andreev

Вооруженные силы Украины начали использовать снятые с памятников танки из-за дефицита вооружения. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Телеграм-канале.
«Безусловным лидером по числу уничтоженной украинской техники являются операторы «Ланцетов». Например, вчера ими был уничтожен танк Т-55. Из-за дефицита на вооружение украинских формирований стали поступать образцы, снятые с памятников», — написал глава региона.
Он отметил, что российская артиллерия на Херсонском направлении занимает доминирующую позицию в контрбатарейной борьбе и эффективно уничтожает живую силу и боевую технику ВСУ.

Сальдо добавил, что в этом районе украинские войска за сутки потеряли 76 солдат, один танк, боевую бронемашину, 6 орудий и миномётов.

Ранее сообщалось, что Россия перестала быть одним из двух крупнейших экспортёров вооружений в мире. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вооружение
#всу
#вооружения
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ВС РФ уничтожили командный пункт с украинскими офицерами в Красногоровке
12 марта 2024, 20:06

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

ВС России уничтожили командный пункт ВСУ с высокопоставленными украинскими офицерами в Красногоровке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
Он рассказал, что накануне российские военные отработали сразу несколько целей, уничтожив ряд укрепрайонов. Среди них был командный пункт украинской армии, в котором в момент удара находились высокопоставленные офицеры, принимающие участие в боях на данном участке фронта.

Отметим, что Красногоровка находится севернее Авдеевки. Именно из этого населённого пункта украинские военные часто обстреливают Донецк.

Гагин добавил, что в районе Красногоровки ведутся активные бои, российские военные ежедневно наносят удары по ранее разведанным целям.

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#украина
#россия
#вс рф
#всу
#военные
#сво
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Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ при попытке прорыва госграницы России
12 марта 2024, 19:51

Фото: iStock/vladj55

В Минобороны РФ назвали последствия попытки прорыва государственной границы России украинскими войсками.
По данным оборонного ведомства, украинская армия потеряла 234 солдата убитыми, семь танков и три боевые машины пехоты.

Отмечается, что Вооружённые силы России в ходе пресечения попытки прорыва границы диверсионно-разведывательными группами наносили удары с помощью авиации, артиллерии и беспилотников «Ланцет».

Ранее в сети распространилась информация о том, что украинские военные якобы зашли в некоторые приграничные населённые пункты Белгородской и Курской областей. Затем ФСБ опровергли эту информацию, назвав её фейковой. На деле ДРГ были ликвидированы на границе.

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#минобороны рф
#всу
#граница
#россия
#украина
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«Самое грозное оружие»: В США раскрыли, чего ВСУ боятся больше всего
NYT: Средства РЭБ ВС РФ выводят из строя дроны ВСУ на полях спецоперации
12 марта 2024, 19:10

Фото: iStock/vadimrysev

Российские средства радиоэлектронной борьбы наносят серьёзный ущерб украинской армии, об этом пишет The New York Times.
«Украинский солдат выругался и отключил гарнитуру. Видеомонитор сначала расплывался, пейзаж с раздробленными деревьями и воронками от снарядов был едва различим, а затем полностью отключился. Русские заглушили сигнал его беспилотника», — рассказал автор статьи.

По его словам, российская армия на протяжении многих лет модернизировала средства радиоэлектронной борьбы, доводя их до совершенства. Сегодня они являются одним из самых страшных российский оружий в глазах ВСУ.

В NYT также отметили, что украинцы уступают ВС РФ не только в сфере РЭБ, но и в количестве и качестве беспилотных летательных аппаратов.

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#вс рф
#всу
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Минобороны РФ опубликовало кадры с уничтоженной техникой украинских ДРГ
12 марта 2024, 17:05

Фото: iStock/vladj55

Минобороны России опубликовало кадры, на которых видно уничтоженную технику украинских ДРГ и убегающих военных в районе Нехотеевки в Белгородской области.

Отмечается, что российские войска не допустили прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Они были оперативно уничтожены на пограничном переходе.

На кадрах видно подбитую технику и убегающих террористов, которые уносят с собой раненных.

Отмечается, что операцию по пресечению попытки вторжения противника проводили подразделения ВС РФ вместе с подразделениями пограничной службы ФСБ России.

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#минобороны рф
#украина
#россия
#белгородская область
#сво
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«Предлагают сдаться»: украинцы постоянно звонят на телефоны Белгородской области
Житель Белгородской области рассказал о звонках украинцев с призывами сдаться
12 марта 2024, 16:54

Фото: iStock/AndreyPopov

С территории Украины постоянно поступают звонки на телефоны Белгородской области с предложением сдаться.
Житель Глотова рассказал RT, что ни в его село, ни в соседние населённые пункты сегодня никакая диверсионно-разведывательная группа не проникала. А такая информация, по его словам, постоянно поступает со стороны Украины, к чему местные жители уже привыкли.

Также он рассказал, что с самого утра в Глотове и вокруг населённого пункта было довольно шумно из-за массированного налёта украинских войск. В настоящее время уже гораздо тише, но всё ещё доносятся звуки активной работы с обеих сторон.

Местный житель подчеркнул, что никто из его односельчан не пострадал в результате сегодняшних событий.

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#белгородская область
#украина
#обстрел
#телефон
#звонок
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В Шебекино после обстрела ВСУ загорелся жилой дом
Губернатор Гладков: Шебекино попало под огонь ВСУ во второй раз
12 марта 2024, 16:46

Фото: iStock/DarthArt

В Белгородской области сегодня неспокойно, после повторного обстрела со стороны Украины в частном секторе в Шебекино загорелся жилой дом. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации оперативных служб, после прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Люди успели покинуть помещение и спастись от гибели. В настоящий момент пожарные, прибывшие на место происшествия, тушат здание.

В городе повреждениям подверглись три промышленных предприятия, перебита линия электропередачи и полотно железнодорожной ветки, по которой давно не ходят пассажирские поезда. Продолжается осмотр территории.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник упал на крышу ТЦ около ж/д вокзала в Белгороде. Там оперативные службы перекрыли Вокзальную улицу, территорию вокруг торгового центра оцепили. Есть информация о поврежденном автомобиле.

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#всу
#вс рф
#белгородская область
#украина
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Кимаковский: освобождение Невельского позволит ВС России усилить давление на ВСУ
12 марта 2024, 16:39

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Освобождение посёлка Невельское в ДНР позволит Вооруженным силам РФ усилить давление на гарнизон украинских войск в Красногоровке к северо-западу от Донецка. Об этом заявил советник главы республики Игорь Кимаковский изданию ТАСС.
Об освобождении населенного пункта сообщило Министерство бороны России в полдень 12 марта. Отмечается, что в боевых действиях принимали участие подразделения Южной группировки ВС РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее представительство ДНР сообщило, что ВСУ в третий раз за день сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#днр
#рф
#вс рф
#сво
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