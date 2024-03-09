Украинские власти сообщили о поврежденном предприятии в Кривом Роге

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В результате взрывы в Кривом Роге повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в своем телеграм-канале.
Удар по объекту был нанесен минувшей ночью около 02:00 по мск. Спустя час возгорание удалось локализовать.
На месте происшествия продолжают работать специальные службы.Отметим, что в настоящее время информации от Минобороны РФ не поступало.
Ранее сообщалось, что российская система ПВО за ночь перехватила 47 дронов ВСУ, которые пытались атаковать различные регионы страны. Наибольшее количество БПЛА было направлено в Ростовскую область. В результате атаки пострадал сотрудник МЧС.
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Анастасия Хохлова