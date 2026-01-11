В сети опубликовали фото тайно переданного ВСУ США ЗРК

11 января 2026, 20:15

«Военный обозреватель»: ВСУ показали американский ЗРК Tempest

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Воздушное командование «Центр» ВСУ опубликовало видео, демонстрирующее работу мобильного зенитного ракетного комплекса Tempest. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».