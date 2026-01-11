В сети опубликовали фото тайно переданного ВСУ США ЗРК
Воздушное командование «Центр» ВСУ опубликовало видео, демонстрирующее работу мобильного зенитного ракетного комплекса Tempest. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».
Комплекс разработки компании V2X впервые представили в октябре 2025 года на выставке AUSA в Вашингтоне. Tempest использует ракеты AGM-114L Hellfire LongBow, оснащённые миллиметровой радиолокационной головкой самонаведения и способные поражать цели на дальности до восьми километров.
Предположительно, на кадрах показали модификацию AGM-114L-7 с программируемым неконтактным взрывателем и осколочно-фугасной боевой частью.
По данным «Военного осведомителя», ранее о поставках Tempest на Украину не сообщалось. Авторы канала не исключают, что несколько таких комплексов могли передать в ограниченном количестве для тестовой эксплуатации.
Читайте также: