Силы РФ сорвали две попытки атаки дронов ВСУ по Брянской области

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В Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации предотвратили две попытки атак БПЛА, предпринятые киевским режимом, о чем сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Всего сбили 3 дрона ВСУ.
О первой попытке атаки губернатор доложил в 22:32.
В 22:58 стало известно, что сбиты еще два аналогичных дрона ВСУ. Пострадавших и разрушений в обоих случаях не зафиксировано. На местах происшествий работают оперативные и экстренные службы.
Губернатор поблагодарил подразделения ПВО за успешное предотвращение угрозы и подчеркнул их ключевую роль в обеспечении безопасности региона.
Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали предприятие «Черкизово Куриное Царство» в Курской области с помощью беспилотников.
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«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз.
В 22:58 стало известно, что сбиты еще два аналогичных дрона ВСУ. Пострадавших и разрушений в обоих случаях не зафиксировано. На местах происшествий работают оперативные и экстренные службы.
Губернатор поблагодарил подразделения ПВО за успешное предотвращение угрозы и подчеркнул их ключевую роль в обеспечении безопасности региона.
Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали предприятие «Черкизово Куриное Царство» в Курской области с помощью беспилотников.
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Мария Моисеева