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Подполковник в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), выжившие после удара российских сил, покинули свои позиции, оставив раненых сослуживцев, боеприпасы и тяжелое вооружение. Инцидент произошел в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике (ЛНР), пишет РИА Новости.
Марочко отметил, что российские силы обнаружили группу украинских военнослужащих, которые пытались провести скрытую ротацию на передовых позициях. В ходе объективного контроля линии боевого соприкосновения было зафиксировано движение группы противника численностью до взвода. Эти данные были оперативно переданы командованию, после чего по указанной цели был нанесен артиллерийский удар.
По словам подполковника, в результате огневого поражения часть группы была уничтожена, а выжившие военнослужащие ВСУ бежали с поля боя, оставив своих раненых товарищей и военное снаряжение.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По словам подполковника, в результате огневого поражения часть группы была уничтожена, а выжившие военнослужащие ВСУ бежали с поля боя, оставив своих раненых товарищей и военное снаряжение.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова