Политолог заявил, что Залужный начал свою президентскую кампанию
Политолог Денисов: Залужный начал свою президентскую кампанию с претензий к НАТО
Экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный делает громкие заявления, чтобы обратить на себя внимание в преддверии возможных президентских выборов в стране. Так считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.
Напомним, Залужный ранее раскритиковал работу Североатлантического альянса под управлением стран «старого Света», которого, по его словам, уже нет.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Денисов не исключил, что такие заявления Залужный делает в преддверии возможного проведения выборов президента на Украине.
«Он говорит, в первую очередь, о том, что без Украины НАТО не способно модернизироваться. Кроме того, с его стороны есть завуалированное предложение о том, что можно создать какой-то новый военно-политический альянс», — пояснил политолог.
Он добавил, что Залужный может предложить нерабочее, но оригинальное, чем обратит на себя внимание со стороны профессионального сообщества, политиков и избирателей. На начальном этапе его идеи реализованы не будут, однако в будущем ничего исключать нельзя. Денисов назвал такой подход грамотным тактическим ходом с точки зрения избирательной кампании.