Политолог заявил, что Залужный начал свою президентскую кампанию

08 июля 2026, 18:08

Политолог Денисов: Залужный начал свою президентскую кампанию с претензий к НАТО

Валерий Залужный

Экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный делает громкие заявления, чтобы обратить на себя внимание в преддверии возможных президентских выборов в стране. Так считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.





Напомним, Залужный ранее раскритиковал работу Североатлантического альянса под управлением стран «старого Света», которого, по его словам, уже нет.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Денисов не исключил, что такие заявления Залужный делает в преддверии возможного проведения выборов президента на Украине.





«Он говорит, в первую очередь, о том, что без Украины НАТО не способно модернизироваться. Кроме того, с его стороны есть завуалированное предложение о том, что можно создать какой-то новый военно-политический альянс», — пояснил политолог.