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Подразделение ВСУ было ликвидировано бойцами 110-й бригады Южной группировки войск России в ходе освобождения населенного пункта Желанное в ДНР.
Украинские военные прибыли на ротацию в занятый российскими силами опорный пункт, приняв их за своих сослуживцев. Об этом рассказал военный с позывным «Фауст» в видео, опубликованном Минобороны РФ.
Подразделение использовало беспилотники для координации действий и заняло позиции в одном из домов в Желанном-1.
По его словам, утром дозорный, находившийся на посту, заметил приближение украинской боевой машины. Приняв российских бойцов за своих, украинские военные подошли к дому и поздоровались. Осознав свою ошибку, они попытались сбежать, но были остановлены российскими штурмовиками.
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«Бригада заходила первой, встретив шквальный огонь со стороны украинских позиций, однако успешно продвинулась», — отметил «Фауст».
Подразделение использовало беспилотники для координации действий и заняло позиции в одном из домов в Желанном-1.
По его словам, утром дозорный, находившийся на посту, заметил приближение украинской боевой машины. Приняв российских бойцов за своих, украинские военные подошли к дому и поздоровались. Осознав свою ошибку, они попытались сбежать, но были остановлены российскими штурмовиками.
«Ротация ВСУ так и осталась возле этого дома», — заключил «Фауст».
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Елена Перлова