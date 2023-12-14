Штурмовики ВДВ уничтожили подразделение ВСУ у Работино

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Штурмовые отряды Воздушно-десантных войск (ВДВ) России ликвидировали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время атаки на украинский опорный пункт у села Работино в Запорожской области. Двух украинских военнослужащих удалось взять в плен, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным ведомства, российские десантники проникли в лесополосу, где располагались подразделения ВСУ, и с помощью стрелкового оружия и ручных осколочных гранат подавили сопротивление противника.
В результате десантникам удалось захватить позиции ВСУ и укрепить свое положение, а затем провести очистку территории.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что основными направлениями для ВСУ в данный момент являются Купянск, Работино, Запорожье и Херсонская область.
Именно здесь идут наиболее ожесточенные бои. Тем не менее, добавил он, украинским войскам не удается эффективно противостоять России в этих регионах.
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В результате десантникам удалось захватить позиции ВСУ и укрепить свое положение, а затем провести очистку территории.
Именно здесь идут наиболее ожесточенные бои. Тем не менее, добавил он, украинским войскам не удается эффективно противостоять России в этих регионах.
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Артем Кузьмин