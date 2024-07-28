ВС России освободили Прогресс и Евгеновку на территории ДНР

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Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом проинформировало российское министерство обороны 28 июля.
До этого сообщалось, что в зоне специальной военной операции были ликвидированы два наёмника из Колумбии, воевавшие на стороне украинских войск. Суммарно за время спецоперации было убито как минимум 85 граждан Колумбии, которые присоединились к ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак