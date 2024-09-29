В ВСУ заявили о фактическом окружении российскими войсками в Угледаре

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Российские войска фактически окружили Вооруженные силы Украины в Угледаре. Об этом написал украинский солдат с позывным Мучной в своем Telegram-канале.
Он отметил, что армия РФ специально не отрезала последнюю трассу, ведущую на Угледар. По словам «Мучного» на сегодняшний день ВС России пытаются пробиться к селу Богоявленка, куда из Угледара может отступить противник.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что российские войска освободили населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова