Штурмовой батальон из Запорожья выдвинулся в Курскую область

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Один из штурмовых батальонов из Запорожской области отправился в курское приграничье для оказания поддержки другим российским частям на поле боя. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Четвертый штурмовой батальон Запорожской области выдвинулся для оказания боевой поддержки на позициях в Курской области. Благодарю парней за мужество», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что дал поручение Фонду содействия безопасности и обороне имени П.А. Судоплатова оказать данному подразделению всю необходимую помощь и передать средства для проведения воздушной разведки.
Балицкий выразил уверенность, что бойцы из Запорожья эффективно выполнят стоящие перед ними задачи для уничтожения украинских боевиков в курском приграничье.
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