Шведский оборонный концерн Saab анонсировал строительство завода на Украине

27 октября 2025, 13:36

Глава шведского Saab Йоханссон анонсировал сборку истребителей Gripen на Украине

Фото: iStock/yucelyilmaz

Шведский оборонный концерн Saab намерен существенно нарастить производство истребителей Gripen после соглашения между премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном и Владимиром Зеленским о поставках самолётов Украине. Об этом заявил гендиректор компании Микаэль Йоханссон в интервью Financial Times.