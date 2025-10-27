Шведский оборонный концерн Saab анонсировал строительство завода на Украине
Шведский оборонный концерн Saab намерен существенно нарастить производство истребителей Gripen после соглашения между премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном и Владимиром Зеленским о поставках самолётов Украине. Об этом заявил гендиректор компании Микаэль Йоханссон в интервью Financial Times.
По его словам, Saab готовится к выпуску дополнительных 100–150 истребителей и для этого планирует расширить производственные мощности. Рассматривается вариант строительства части новых мощностей на территории Украины — как минимум для финальной сборки и испытаний, а в перспективе и для производства отдельных деталей.
Финансирование программы, по словам главы концерна, может осуществляться за счёт репарационного кредита под залог замороженных российских активов в Евросоюзе. Этот вариант обсуждается на политическом уровне, однако окончательное решение пока не приняли.
Аналитик по аэрокосмической и оборонной промышленности компании Agency Partners Саш Туса отметил, что Saab располагает более гибкими возможностями для наращивания выпуска, чем многие конкуренты.
На пике Saab производил до 18 истребителей Gripen в год, сейчас — почти вдвое меньше. Новейшая модификация самолёта поставлена Швеции (60 машин), Бразилии (36) и Таиланду (4). Стоимость одного истребителя оценивается примерно в 85 миллионов долларов, а заказ на 100 единиц — в 8,5 миллиарда долларов.
