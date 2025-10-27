«Нет большего позора»: Депутат жестко ответил на атаки ВСУ по водохранилищу в Белгородской области

27 октября 2025, 13:17

Колесник: виновные в техногенной катастрофе должны быть готовы умереть

Фото: istockphoto/dk_photos

Депутат Госдумы и член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что виновные в техногенной катастрофе в Белгородской области должны быть готовы к смерти, а ответные меры России будут жесткими — удары по гражданской инфраструктуре он назвал недопустимыми.





По его словам в интервью NEWS.ru, многие люди серьезно пострадают из‑за удара ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища, и для военных «нет большего позора», чем нападение на мирных граждан. Он добавил, что они «очень серьезно пожалеют об этом».



Колесник подчеркнул, что подобные инциденты уже случались — в частности, он вспомнил разрушение Каховской ГЭС, связанные с этим последствия, а также указал на то, что у России есть опыт их ликвидации. Для уменьшения ущерба, по его мнению, можно строить дополнительные дамбы.





«Мы уже умеем справляться с такими катастрофами», — резюмировал он.