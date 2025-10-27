Депутат Чепа: РФ примет концепцию США по Украине при отводе войск ВСУ

27 октября 2025, 13:30

Фото: iStock/sb2010

Россия готова обсудить мирную инициативу США по урегулированию конфликта на Украине, если Киев выполнит ряд принципиальных условий. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.





В беседе с NEWS.ru депутат отметил, что Москва настаивает на комплексном подходе, который должен включать прекращение поставок западного оружия Киеву, решение гуманитарных вопросов и отвод украинских войск с территорий, вошедших в состав России.





«Если мы говорим, допустим, о прекращении огня, то тогда подразумеваем, что это должен быть и отвод войск ВСУ. Я думаю, что его следует осуществить с признанных территорий РФ. Я думаю, должны быть остановлены поставки оружия. Должны быть полностью решены гуманитарные вопросы, в частности по обмену», — подчеркнул Чепа.

«Сегодня под давлением украинских партнеров каждый раз происходит пересмотр позиции, то есть они пытаются склонить Трампа к решению. Он в свою очередь предлагает нам прекратить огонь, остановить действия на линии соприкосновения, а дальше обсуждать какие-то вопросы», — добавил депутат.