27 октября 2025, 13:30

МО: Бойцы ВС РФ поразили используемые ВСУ объекты для ж/д перевозок оружия

За сутки ВС РФ нанесли удары по военному аэродрому ВСУ и объектам железнодорожной и энергетической инфраструктуры, использовавшимся для перевозки вооружения и техники в районы боевых действий в Донбассе.