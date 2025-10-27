Бойцы ВС РФ поразили используемые ВСУ объекты для ж/д перевозок оружия
За сутки ВС РФ нанесли удары по военному аэродрому ВСУ и объектам железнодорожной и энергетической инфраструктуры, использовавшимся для перевозки вооружения и техники в районы боевых действий в Донбассе.
Как уточняется в телеграм-канале Минобороны РФ 27 октября, российские силы поразили пусковые позиции беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации противника в 150 районах.
