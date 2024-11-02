Сибига: одна страна выразила желание стать покровительницей украинцев в РФ

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Во время конференции в Канаде одна страна захотела стать державой-покровительницей для помощи «украинским военнопленным, гражданским заложникам и принудительно депортированным детям», находящимся в России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным», — написал Сибига в соцсети Х.
По его словам, в настоящее время Москва отказывает международным наблюдателям и медикам в доступе к «украинским военнопленным, гражданским заложникам и принудительно депортированным детям». Таким образом, он отметил, что защитить права украинцев, находящихся в России, не представляется возможным.
По данным РБК, стать посредниками выразили желание Южно-Африканская Республика (ЮАР), Ватикан и Катар. Скоро их кандидатуры будут предметно обсуждаться.
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