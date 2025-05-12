Армия России освободила Котляровку в ДНР

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Российские войска освободили ещё один населённый пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что благодаря активным и решительным действиям бойцов подразделения группировки войск «Центр» был взят под контроль посёлок Котляровка в ДНР.
Ранее в этот день сообщалось, что российские бойцы подразделения спецназначения «Южной» группировки войск захватили экипаж танка и как минимум 10 боевиков ВСУ на Александро-Калиновском направлении в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее в этот день сообщалось, что российские бойцы подразделения спецназначения «Южной» группировки войск захватили экипаж танка и как минимум 10 боевиков ВСУ на Александро-Калиновском направлении в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова