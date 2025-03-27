Сыгравшую Манюню актрису внесли в «Миротворец»

Екатерина Темнова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Главная героиня фильма «Манюня» Екатерина Темнова внесена в базу данных экстремистского ресурса «Миротворец» на Украине. Об этом сообщает РИА Новости. Звезде экрана всего 14 лет. Уточняется, что причиной внесения названы съемки в крымском лагере «Артек».
Кроме того, «Миротворец» обвинил ребенка в «поддержке российской агрессии и убийств граждан Украины», а также в «сознательном нарушении госграницы Украины», «участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях» и в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».
Отмечено, что в базе опубликованы личные данные Темновой: домашний адрес и паспорт. До этого в «Миротворец» попал российский стилист Сергей Зверев, потерявший племянника, погибшего в зоне спецоперации.
Также «Миротворец» публиковал данные журналистов и других деятелей. Одним из них стал журналист Олесь Бузина, убитый в 2015 году в Киеве. Писатель известен публикациями «Вурдалак Тарас Шевченко», «Докиевская Русь»; «Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину» и другими.
Читайте также:
Стало известно, когда может пройти второй раунд российско-американских переговоров
Боец Черкес рассказал, как ВС РФ сбили семь самых опасных дронов ВСУ «Баба-яга»
«Мало не покажется»: Украине пригрозили ответным ударом РФ
Отмечено, что в базе опубликованы личные данные Темновой: домашний адрес и паспорт. До этого в «Миротворец» попал российский стилист Сергей Зверев, потерявший племянника, погибшего в зоне спецоперации.
Также «Миротворец» публиковал данные журналистов и других деятелей. Одним из них стал журналист Олесь Бузина, убитый в 2015 году в Киеве. Писатель известен публикациями «Вурдалак Тарас Шевченко», «Докиевская Русь»; «Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину» и другими.
Читайте также:
Стало известно, когда может пройти второй раунд российско-американских переговоров
Боец Черкес рассказал, как ВС РФ сбили семь самых опасных дронов ВСУ «Баба-яга»
«Мало не покажется»: Украине пригрозили ответным ударом РФ
Никита Кротов