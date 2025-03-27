Стало известно, когда может пройти второй раунд российско-американских переговоров

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Второй раунд российско-американских переговоров в Саудовской Аравии может состояться уже в середине апреля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.
«Технические консультации между Россией и США продолжатся, хотя организационные вопросы, связанные с проведением следующего раунда переговоров, еще не обсуждались. Делегации могут провести очередную встречу в Эр-Рияде приблизительно в середине апреля», — сказано в материале.Российско-американские переговоры прошли в Эр-Рияде в минувший понедельник, 24 марта. Обсуждалась черноморская зерновая инициатива, о которой говорили перед этим по телефону президенты Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта. В результате переговоров стороны договорились о запрете на удары по энергетической инфраструктуре Украины и России в течение месяца и о запрете использования торговых судов для военных целей.
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Никита Кротов