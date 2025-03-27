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Стало известно, когда может пройти второй раунд российско-американских переговоров

Второй раунд российско-американских переговоров может пройти в середине апреля
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Второй раунд российско-американских переговоров в Саудовской Аравии может состояться уже в середине апреля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.
«Технические консультации между Россией и США продолжатся, хотя организационные вопросы, связанные с проведением следующего раунда переговоров, еще не обсуждались. Делегации могут провести очередную встречу в Эр-Рияде приблизительно в середине апреля», — сказано в материале.
Российско-американские переговоры прошли в Эр-Рияде в минувший понедельник, 24 марта. Обсуждалась черноморская зерновая инициатива, о которой говорили перед этим по телефону президенты Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта. В результате переговоров стороны договорились о запрете на удары по энергетической инфраструктуре Украины и России в течение месяца и о запрете использования торговых судов для военных целей.

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В Еврокомиссии заявили о сохранении антироссийских санкций
Урсула фон дер Ляйен: ЕС сохранит санкции против РФ
27 марта 2025, 21:58

Фото: istockphoto/designer491

Евросоюз сохранит антироссийские санкции, заявила по итогам встречи лидеров ряда стран Европы и Канады по Украине во Франции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы обсудили продолжение давления на Россию. Совершенно ясно, что санкции остаются в силе. Мы хотим справедливого и прочного мирного соглашения. Такова наша цель», — произнесла политик на видео в сети Bluesky.
Перед этим глава европейской дипломатии Кая Каллас отмечала, что антироссийские ограничения наносят вред Центральной Азии. Россия в свою очередь не раз говорила о том, что Европа и Запад своими действиями наносят ущерб мировой экономике. Рестрикции в отношении РФ стали вводить, начиная с 2014 года после того, как Крым стал российским регионом.

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В Европе назвали страдающий от антироссийских санкций регион
Reuters: Каллас заявила о вреде антироссийских санкций для Центральной Азии
27 марта 2025, 20:52

Фото: istockphoto/sinonimas

От антироссийских санкций страдает Центральная Азия, заявила в рамках 20-й министерской встречи Евросоюза главный дипломат Европы Кая Каллас. Ее цитирует агентство Reuters.
«Я также подчеркнула важность борьбы с обходом наших санкций, в том числе через Центральную Азию. Я понимаю, что эти санкции наносят ущерб вашей экономике, но ясно, что мы все хотим прекращения этой войны», — произнесла Каллас.
После начала российской спецоперации на Украине коллективный Запад фактически объявил РФ экономическую войну, назвав миротворческую миссию России «вторжением». В настоящее время Москва и Вашингтон работают над урегулированием конфликта. При этом Европа настаивает на продолжении санкционного давления на Россию.

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«Это шаг вперед»: в Совфеде прокомментировали итоги переговоров в Эр-Рияде
Сенатор Косачев: переговоры в Эр-Рияде стали качественным шагом вперед
27 марта 2025, 20:50

Фото: iStock/vchal

Переговоры России и США в Эр-Рияде стали качественным шагом вперед, которые сильно отличаются от предыдущей Черноморской инициативы или инициативы Гутерреша, которые де факто не исполнялись. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, сейчас все условия и положения закрепляются на бумаге.
«Самая главная часть этого заявления — это предельно четкие условия, когда мы уже перестаем кому бы то ни было верить на слово и когда мы будем настаивать на том, чтобы были обеспечены все без исключения интересы российской стороны. <…> Так что, с моей точки зрения, это как минимум прорыв в переговорной российской позиции», — пояснил сенатор в беседе с RT.
Однако первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев призвал не ожидать быстрого прогресса в российско-американских переговорах. В разговоре с «Известиями» сенатор указал на попытки США дополнить соглашение вопросами контроля украинских энергетических активов и судоходства в Черном море. По его мнению, столь спешная организация переговоров говорит об успехах ВС РФ на фронте.
«Надо признать, что поводом для достаточно спешных переговоров все-таки стал успех Вооруженных сил России на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Было бы иначе — никто не спешил бы с переговорами», — подчеркнул Бондарев.
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В США сделали неожиданное заявление по ядерному оружию для Украины
Спецпосланник Трампа Гренелл: у Киева никогда не было своего ядерного оружия
27 марта 2025, 20:40

Фото: iStock/Gerasimov174

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что у Украины никогда не было ядерного оружия. По его словам, то ЯО, которое Киев передал Москве по Будапештскому меморандуму, на самом деле принадлежало Москве.
«Давайте внесем ясность: никогда не было ядерного оружия у Украины, оно было российским. Она просто его вернула. Это неудобный, но факт», — приводит Pravda.Ru слова американского политика.
В то же время дипломат, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин рассказал, почему переговоры России и США в Эр-Рияде длились 12 часов. Как сообщают argumenti.ru, участник переговоров указал на большой круг обсуждаемых вопросов.
«Но дело не в этом — просто довольно подробно обрисовывалась позиция сторон. Например, позиция РФ по «Черноморской инициативе», по другим вопросам. <…> Мы хотели, чтобы наши партнеры по переговорам понимали ход наших мыслей, наши подходы, нашу, если хотите, философию. И в данном случае мы не жалели на это времени», — пояснил дипломат.
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Зеленский заявил, что готов говорить напрямую с Путиным
27 марта 2025, 20:33

Владимир Зеленский и Кир Стармер

Владимир Зеленский заявил украинским СМИ, что готов говорить напрямую с президентом России Владимиром Путиным.
«Я не боюсь никакого формата переговоров. Это Путин не готов к прямым переговорам с нами», — сказал глава киевского режима.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Путин отмечал, что формально по конституции Украины власть принадлежит Верховной раде. Российский лидер также подчеркивал нелегитимность Зеленского и что он не может отменить собственный запрет на переговоры с Москвой.

Зеленский узурпировал власть на Украине, воспользовавшись военным положением. Президент США Дональд Трамп называл его в соцсетях «диктатором без выборов».

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