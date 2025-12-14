14 декабря 2025, 16:16

Песков: Зеленский говорил о мире, но после выборов приблизил конфликт

Владимир Зеленский

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 декабря заявил, что Владимир Зеленский, придя к власти под лозунгами мира с Россией, по факту стал приближать конфликт.





Такое мнение пресс-секретарь президента РФ выразил журналисту Павлу Зарубину в телеграм-канале.



Песков напомнил, что Зеленский победил на выборах, обойдя своего основного соперника — экс-президента Украины Петра Порошенко* — и изначально говорил о мирной повестке. Однако затем по мере укрепления власти глава киевского режима начал отходить от Минских соглашений, которые должны были урегулировать ситуацию в Донбассе, говорится в материале.





«Стало очевидно, что никто не собирается [выполнять Минские соглашения], и вместо мира он (Зеленский. — прим. ред.) стал приближать конфликт», — добавил Песков.