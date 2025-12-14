«Следим за страшными новостями»: Захарова о трагедии в Сиднее
Российские дипломаты поддерживают связь с австралийскими властями после стрельбы на пляже в Сиднее. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, в настоящее время дипломаты выясняют, есть ли россияне среди пострадавших. Захарова подчеркнула, что «расстрел невинных людей в ходе религиозного праздника — чудовищная трагедия, и такому «терроризму не может быть никакого оправдания».
Напомним, вооруженное нападение произошло 14 декабря около 18:00 во время празднования Хануки на пляже Бонди. Там по отдыхающим открыли огонь двое неизвестных.
