«Следим за страшными новостями»: Захарова о трагедии в Сиднее

14 декабря 2025, 15:37

Захарова: дипломаты держат связь с властями Австралии после стрельбы на пляже

Мария Захарова (Фото: Телеграм/MariaVladimirovnaZakharova)

Российские дипломаты поддерживают связь с австралийскими властями после стрельбы на пляже в Сиднее. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.