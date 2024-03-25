В Киеве прогремела серия мощных взрывов

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В Киеве прогремело несколько мощных взрывов, один из которых произошел в районе аэропорта Жуляны. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на очевидцев.
По словам местных жителей, сразу несколько взрывов с разницей в 10 секунд прозвучали в Голосеевском районе на юго-западе Киева.
Взрывы в Киеве также подтвердил мэр города Виталий Кличко.
По предварительным данным, по Украинским объектам нанесены удары ракетами «Оникс-М». В этот момент в городе звучала сирена воздушной тревоги.
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Взрывы в Киеве также подтвердил мэр города Виталий Кличко.
«Взрывы в столице. Срочно в укрытие!» — написал он в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, по Украинским объектам нанесены удары ракетами «Оникс-М». В этот момент в городе звучала сирена воздушной тревоги.
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Элина Позднякова