Достижения.рф

СМИ раскрыли реакцию Трампа на Зеленского во время переговоров

WP: Трамп игнорировал слова Зеленского на встрече с ним
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским не особо реагировал на заявления главы киевского режима и постоянно жаловался, что не получил Нобелевскую премию мира.



Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

20 октября сам Зеленский в беседе с журналистами рассказал подробности недавних переговоров с Трампом. Он утверждает, что представители Вашингтона добивались от Киева отказа от Донбасса и выражали опасения, что режим прекращения огня может использоваться Украиной для подготовки наступления на Россию.

Ранее Financial Times писала, что в Белом доме Трамп требовал от Зеленского принять условия Москвы по завершению конфликта. По данным газеты, беседа проходила на повышенных тонах и не раз переходила в перепалку.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0