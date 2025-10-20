СМИ раскрыли реакцию Трампа на Зеленского во время переговоров

20 октября 2025, 18:15

WP: Трамп игнорировал слова Зеленского на встрече с ним

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским не особо реагировал на заявления главы киевского режима и постоянно жаловался, что не получил Нобелевскую премию мира.