СМИ раскрыли реакцию Трампа на Зеленского во время переговоров
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским не особо реагировал на заявления главы киевского режима и постоянно жаловался, что не получил Нобелевскую премию мира.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
20 октября сам Зеленский в беседе с журналистами рассказал подробности недавних переговоров с Трампом. Он утверждает, что представители Вашингтона добивались от Киева отказа от Донбасса и выражали опасения, что режим прекращения огня может использоваться Украиной для подготовки наступления на Россию.
Ранее Financial Times писала, что в Белом доме Трамп требовал от Зеленского принять условия Москвы по завершению конфликта. По данным газеты, беседа проходила на повышенных тонах и не раз переходила в перепалку.
Читайте также: