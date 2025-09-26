Зеленский высказался о совете Трампа ударить по дому Путина

26 сентября 2025, 16:33

Зеленский назвал ложью сообщения о совете Трампа ударить по дому Путина

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский назвал ложью информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы советовал ему по телефону наносить удары по дому президента России Владимира Путина.