Зеленский высказался о совете Трампа ударить по дому Путина
Владимир Зеленский назвал ложью информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы советовал ему по телефону наносить удары по дому президента России Владимира Путина.
Во время интервью журналист портала Axios заявил, что слышал о таком заявлении Трампа в одном из их недавних разговоров. В ответ Зеленский коротко заявил: «Нет, это неправда».
Ранее в июле газета Financial Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что Трамп якобы призывал Киев наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу в рамках стратегии «принудить Россию к переговорам». Однако Белый дом опроверг эти сведения. Пресс-секретарь Каролин Левитт настаивает на том, что Трамп не делал подобных призывов.
