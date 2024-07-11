Сикорский: несколько тысяч человек готовы вступить в Украинский легион в Польше

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Уже несколько тысяч украинцев подали заявки на вступление в Украинский легион в Польше. Об этом рассказал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на саммите НАТО в Вашингтоне.
«Несколько тысяч уже зарегистрировались для участия в этом призыве. И что интересно, многие из них действительно хотят служить и ротировать своих соотечественников, но они говорят: мы не хотим быть отправленными в бой, не будучи должным образом обученными и экипированными» — рассказал Сикорский.
Он уточнил, что после ротации, мобилизованные в Украинский легион мужчины, смогут вернуться обратно в Польшу.
Сикрский подчеркнул, что если подобные легионы появятся в каждой стране, то у Украины появилось бы еще несколько бригад.
Создание Украинского легиона анонсировалось три дня назад. Туда добровольно могут вступать украинцы, проживающие в Европе.
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Элина Позднякова