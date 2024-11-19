Сикорский: страны ЕС готовы увеличить помощь Киеву при отказе США

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Руководства крупнейших стран ЕС готовы увеличить поддержку Украине, если США свою помощь уменьшат. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед совещанием с министрами иностранных дел Германии, Франции, Германии, Британии, Италии, Украины, а также будущей главой дипломатии ЕС Каей Каллас.
Он подчеркнул, что совместно с будущим высоким представителем ЕС по иностранным делам решался вопрос об усилении поддержки Украины в конфликте с Россией.
Генсек НАТО Марк Рютте перед участием в заседании глав министерств обороны стран Евросоюза в Брюсселе заявил, что Запад, поставляя оружие Киеву, не должен накладывать ограничения на его использование.
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«Я с признанием фиксирую готовность крупнейших стран Евросоюза принять тяжесть военной и финансовой поддержки Украины в контексте вероятного ограничения участия в этом со стороны США», — отметил Сикорский.
Генсек НАТО Марк Рютте перед участием в заседании глав министерств обороны стран Евросоюза в Брюсселе заявил, что Запад, поставляя оружие Киеву, не должен накладывать ограничения на его использование.
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Элина Позднякова