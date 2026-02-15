Силы противовоздушной обороны отражают налет беспилотников в Сочи

15 февраля 2026, 00:09

Мэр Андрей Прошунин: В Сочи система ПВО отражает атаку украинских беспилотников

Фото: iStock/Naypong

Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников в Сочи. Об этом написал мэр города Андрей Прошунин в личном Telegram-канале.





Он опубликовал свое сообщение 14 февраля в 23:17 (мск). По его словам, все экстренные службы уже находятся в режиме максимальной готовности, их работу координирует городской оперативный штаб. Тем, кто живёт рядом с береговой линией, необходимо находиться в глухом помещении без окон и ни в коем случае не выходить на улицу.





«Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. (...) Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной!», — добавил Прошунин.