ПВО за три часа уничтожила 55 БПЛА ВСУ над российскими регионами

Фото: iStock/Chesky_W

За три часа вечером 14 февраля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 55 украинских беспилотников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения Минобороны РФ.



Перехват дронов ВСУ осуществлялся в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество БПЛА — 29 единиц — дежурные расчёты ПВО сбили над акваторией Азовского моря. Ещё 23 воздушные цели ликвидировали над территорией Краснодарского края, также три беспилотника перехватили над акваторией Чёрного моря.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Белгородской области украинский дрон атаковал легковой автомобиль. Машина получила повреждения, два человека пострадали. Мужчину и женину доставили в больницу с различными травмами, сейчас они продолжают лечение в амбулаторных условиях.

Мария Моисеева

