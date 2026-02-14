ПВО за три часа уничтожила 55 БПЛА ВСУ над российскими регионами
За три часа вечером 14 февраля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 55 украинских беспилотников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения Минобороны РФ.
Перехват дронов ВСУ осуществлялся в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество БПЛА — 29 единиц — дежурные расчёты ПВО сбили над акваторией Азовского моря. Ещё 23 воздушные цели ликвидировали над территорией Краснодарского края, также три беспилотника перехватили над акваторией Чёрного моря.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Белгородской области украинский дрон атаковал легковой автомобиль. Машина получила повреждения, два человека пострадали. Мужчину и женину доставили в больницу с различными травмами, сейчас они продолжают лечение в амбулаторных условиях.
