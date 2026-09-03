На Украине сотрудник ТЦК сбил маленького ребёнка и скрылся с места ДТП

03 сентября 2026, 23:25

В Одесской области сотрудник ТЦК сбил двухлетнего мальчика и скрылся с места ДТП

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Одесской области сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) сбил двухлетнего мальчика и покинул место аварии. Об этом сообщает «Лента.ру».