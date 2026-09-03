На Украине сотрудник ТЦК сбил маленького ребёнка и скрылся с места ДТП
В Одесской области сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) сбил двухлетнего мальчика и покинул место аварии. Об этом сообщает «Лента.ру».
Инцидент произошёл в городе Балта. По предварительным данным, ребёнок находился на улице с отцом, но тот на мгновение отвлёкся и несовершеннолетний вышел на проезжую часть, где его сбил автомобиль. За рулём транспортного средства находился работник военкомата — он не остановился и скрылся с места ДТП. В украинских соцсетях уточнили, что мальчика госпитализировали с различными травмами.
Ранее стало известно, что на Украине началась массовая охота на сотрудников ТЦК. Теперь многие украинские военкомы пытаются перевестись в другие тыловые подразделения, так как число угроз в их адрес растёт. Подробности читайте здесь.
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