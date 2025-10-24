Силы ПВО ночью сбили 111 украинских БПЛА
Прошедшей ночью российские силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 111 беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Согласно информации от оборонного ведомства, наибольшее количество дронов сбили над Ростовской областью — 34. В Брянской области удалось нейтрализовать 25 БПЛА. Калужская область также оказалась в зоне действия, где сбили 11 беспилотников.
Кроме того, 10 дронов уничтожили над Новгородской областью, а 7 — над Белгородской и Республикой Крым. Тульская область стала свидетелем ликвидации 5 беспилотников. Краснодарский край защитили от 4 дронов, а Волгоградская и Орловская области — от 2.
Отмечены отдельные инциденты поражения БПЛА в небе над Липецкой и Тверской областями, Московским регионом, а также над водами Азовского моря.
Читайте также: