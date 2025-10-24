Волков: после атаки дрона на дом в Красногорске развернули оперативный штаб

24 октября 2025, 07:16

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Глава Красногорска Дмитрий Волков заявил, что после атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в ЖК «‎Изумрудные холмы» в подмосковном Красногорске был развернут оперативный штаб, пишет РИА Новости.