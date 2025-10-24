Волков: после атаки дрона на дом в Красногорске развернули оперативный штаб
Глава Красногорска Дмитрий Волков заявил, что после атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в ЖК «Изумрудные холмы» в подмосковном Красногорске был развернут оперативный штаб, пишет РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что в результате удара дрона на жилой дом в ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске пострадали пять человек. 70 граждан смогли эвакуироваться самостоятельно.
На месте работают все экстренные службы, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
