Серия взрывов прогремела в Рязанской области
Около десяти взрывов произошли в небе над Рязанью и городом Скопин. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, система противовоздушной обороны сработала на угрозу со стороны беспилотников Вооруженных сил Украины.
Местные жители рассказали, что взрывы на окраине Рязани и над Скопиным раздались примерно в 3:15 ночи. В общей сложности прозвучало не менее десяти хлопков. Сведения о пострадавших уточняются. Информация от официальных лиц по этому поводу пока не поступала.
Ранее мощный взрыв произошел на предприятии в Челябинской области. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли девять человек.
