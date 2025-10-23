Достижения.рф

Серия взрывов прогремела в Рязанской области

Около десяти взрывов произошли в небе над Рязанью и городом Скопин. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.



По предварительным данным, система противовоздушной обороны сработала на угрозу со стороны беспилотников Вооруженных сил Украины.

Местные жители рассказали, что взрывы на окраине Рязани и над Скопиным раздались примерно в 3:15 ночи. В общей сложности прозвучало не менее десяти хлопков. Сведения о пострадавших уточняются. Информация от официальных лиц по этому поводу пока не поступала.

Ранее мощный взрыв произошел на предприятии в Челябинской области. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли девять человек.

