Силы ПВО ночью сбили 149 БПЛА ВСУ над регионами РФ
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 149 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Пятьдесят семь — в Брянской области, двадцать восемь — над акваторией Черного моря, двадцать четыре — над акваторией Азовского моря, двадцать — в Крыму. Также семнадцать беспилотников было сбито в Краснодарском крае, два — в Ростовской области и один — в Белгородской области.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
