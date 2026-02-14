ПВО ночью сбила 20 украинских дронов над регионами РФ
Средства ПВО уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, над территорией Республики Крым сбили 13 дронов. В Орловской области нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата. По одному дрону ликвидировали над Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областями и Московским регионом.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
