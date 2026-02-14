Достижения.рф

ПВО ночью сбила 20 украинских дронов над регионами РФ

Фото: iStock/e-crow

Средства ПВО уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь. Об этом сообщило Минобороны РФ.



Согласно информации военного ведомства, над территорией Республики Крым сбили 13 дронов. В Орловской области нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата. По одному дрону ликвидировали над Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областями и Московским регионом.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

