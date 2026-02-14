ПВО ночью сбила 20 украинских дронов над регионами РФ

14 февраля 2026, 08:01

Силы ПВО ночью сбили 20 БПЛА ВСУ над регионами РФ

Фото: iStock/e-crow

Средства ПВО уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь. Об этом сообщило Минобороны РФ.