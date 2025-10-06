Украина нарушает конвенцию против наемничества, заявил колумбийский юрист
Эксперт Марио Уруэнья Санчес заявил, что Украина нарушает международную конвенцию о борьбе с наемничеством, принятую в 1989 году. Об этом пишет РИА Новости.
Он подготовил заключение для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации этой конвенции.
Санчес отметил, что Киев активно способствует наемничеству. По его словам, Украина финансирует вербовку, поддерживает обучение наемников и предоставляет им тренировочные базы на своей территории. Эти действия противоречат обязательствам страны как участника конвенции, которую она ратифицировала в 1993 году.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
