06 октября 2025, 07:30

Юрист Санчес: Украина нарушает конвенцию против наемничества

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Эксперт Марио Уруэнья Санчес заявил, что Украина нарушает международную конвенцию о борьбе с наемничеством, принятую в 1989 году. Об этом пишет РИА Новости.