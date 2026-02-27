Силы ПВО ночью сбили 95 БПЛА ВСУ над регионами РФ
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 95 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Вражеские дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Краснодарским краем. Также уничтожили беспилотники над Московским регионом, включая пять аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. Кроме того, дроны уничтожили над Черным и Азовским морями.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
